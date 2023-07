« Viol et tentative de viol »: Le footballeur Benjamin Mendy relaxé par la justice britannique Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 20:03 | | 0 commentaire(s)|

Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique, 5 mois après avoir été acquitté pour 6 autres accusations de viols et une d’agression sexuelle. AFP



