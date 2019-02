​178 milliards d’investissement pour faire de Matam le pivot de l’émergence du Sénégal

Dans sa vision de faire de Matam le pivot de l’émergence au Sénégal, Macky Sall a investi 178.209 Milliards de FCFA pour les secteurs économiques et sociaux.



En effet, grâce au PUDC, 258 km de pistes rurales ont été réalisés. Le DAC (Domaine Agricole Communautaire) de Matam est en cours de réalisation pour un coût de 8 Milliards de Francs CFA.

Pour le Président Sall, ces réalisations sont la matérialisation de la Vision globale à travers le PSE dans l’optique de la transformation des conditions de vie des populations et le développement des terroirs.



Et pour faire face au défi de l’emploi, il est toutefois à espérer que le déploiement rapide du DAC et des fermes de l’ANIDA et le développement de filières industrielles dans l’agrobusiness vont améliorer ces difficultés et permettront de lutter contre l’exode vers les centres urbains.



A l’instar des autres régions du Sénégal, les populations de Matam n’ont jamais douté de l’engagement du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent et de la région de Matam l’un des moteurs de cette émergence.

Pour rappel, lors du dernier référendum, avec une victoire du OUI à près de 90%, Matam a réalisé l’un des meilleurs taux de participation du pays.