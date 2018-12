​Annonce de diminution de tarif de péage et construction d’un nouveau poste : le « poker menteur » de Gérard Senac et Eiffage

Après avoir annoncé avoir diminué le prix du péage sur la distance comprise entre Dakar et le péage menant à l’AIBD Sindia et Mbour de 3000 à 2000 FCFA, Eiffage de Gérard Senac est en train de construire un nouveau mécanisme de paiement subtil entre Toglou et le nouveau péage qui va mener vers Sindia et Mbour. Bref, une technique très subtile d’annoncer une baisse des prix et de greffer une autre grille de prix sans crier gare. Bref de la communication de capitaliste Léviathan juste mu par la majoration de l’intérêt.



« L'autoroute sera fermée (par l'Ageroute) de AIBD à Sindia du 1er décembre au 25 décembre. Mais fermée pourquoi ? Les motifs ne sont pas avancés par l’Ageroute. Les images que vous voyez sur les photos, sont les débuts de réponses à vos questions (Ndlr : voir photos). Pour être plus explicite, ils sont en train de construire un nouveau poste de péage, sans en informer les populations. Ce qui veut dire que la distance entre Dakar et le péage de Toglou menant à l’AIBD Sindia et Mbour qui est à 3000, sera de 2000. Vous allez dire que Macky travaille, que c’est un visionnaire. Mais, ce que le travailleur qui se couche à 3 h du matin et se réveille à 9h ne vous dit pas. Ce que le visionnaire qui voit pas plus loin que l’araignée (8cm) ne veuille pas dire, c’est qu’il a prolongé le bail de 30 ans d’exploitation qui nous lie avec la France de 10 ans , soit 40 ans d’exploitation juste pour des calculs électoralistes », nous lance cette source.



Et d’ajouter avec une question pertinente : «Maintenant entre Toglou et le nouveau péage qui mène vers Sindia, Mbour , nous attendons le prix . Mais, je suis certain que le prix va nous revenir du pareil au même. Voir même plus chère. Une belle enfilade sans vaseline de la part de son excellence qui sert le Sénégal 🇸🇳 sur un plateau aux français ».



Donc, il faudra payer 400, 1000F CFA et 1500FCFA et combien faudra-t-il payer pour le nouveau péage en construction. A vous de juger.











