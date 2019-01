​Après Angelina Jolie, Brad Pitt et Charlize Theron en couple? Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Officiellement célibataire depuis son divorce avec Angelina Jolie en septembre 2016, Brad Pitt voit sa vie privée toujours aussi scrutée. La dernière rumeur en date lui prêterait une relation avec Charlize Theron. A 55 ans, l’acteur et producteur de cinéma américain séduit toujours autant, comme depuis ses débuts en 1987.



Brad Pitt serait en couple avec Charlize Theron. C’est en tout cas la dernière rumeur qui court dans les médias. Car depuis son divorce avec Angelina Jolie en septembre 2016, la presse a déjà prêté à l’acteur de 55 ans des relations avec Sandra Bullock, Kate Hudson, Elle Macpherson, Neri Oxman ou encore Sienna Miller. Depuis ses débuts en 1987, Brad Pitt, considéré alors comme un véritable sex-symbol, a multiplié les relations.



De Robin Givens, alors en instance de divorce avec Mike Tyson, à Gwyneth Paltrow en passant par Christina Applegate ou encore Claire Forlani, l’acteur ne s’est jamais véritablement engagé, avant sa rencontre déterminante avec Jennifer Aniston. L’ancienne actrice de “Friends” lui avait tapé dans l’œil, alors même qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés. En 2005, leur divorce avait été officiellement prononcé et Brad Pitt a ensuite formé avec Angelina Jolie, l’un des couples les plus glamours d’Hollywood.



