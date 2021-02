​Baptême de feu réussi pour Antoine Félix Diome – Face à la première émeute sous son ministère, il gère la situation avec efficacité

Lorsqu’il a été nommé à la tête du ministère de l’Intérieur, nombre de Sénégalais doutaient de la capacité de ce juriste accompli de remplir sa mission. Mais, depuis qu’il s’est assis sur le fauteuil du ministre, il engrange succès sur succès.

Antoine Félix Abdoulaye Diome a d’abord rappelé aux partis politiques les termes de la loi sur les financements auxquels ils ont droit ou non. Cela a soulevé un tollé car l’opinion croyait qu’il s’agissait juste d’une menace contre Sonko qui avait lancé une opération de levée de fonds. Que non ! Cette injonction était destinée à tous les partis politiques et ceux d’entre eux qui avaient des velléités de chercher des fonds à l’étranger ont compris le message.

Aujourd’hui, il a dû faire face à la première émeute depuis qu’il est en poste mais il a pu gérer la situation avec tact, aidé en cela par les forces de police et de gendarmerie qui, avec professionnalisme ont contenu les mouvements de foule et assuré avec brio l’ordre public. I

Il y a donc lieu de féliciter le ministre Antoine Félix Diome et ses hommes, ce que dakarposte se permet en se joignant à tous ceux qui savent reconnaître les bonnes actions de nos responsables, surtout de ceux qui sont chargés d’assurer notre sécurité au quotidien.

Source : https://www.dakarposte.com/​Bapteme-de-feu-reuss...