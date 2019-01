​Confidence : « Un baiser avec la meilleure amie de ma femme a failli détruire notre couple. »

Bonjour Je Voudrais Partager Mon Histoire. J’ai Failli Perdre Ma Femme À Cause D’un Baiser.



Mon nom est B.BY et j’ai 28 ans. J’ai rencontré ma femme à l’université. Je me suis marié très jeune. Mon épouse est très travailleuse, elle a eu un emploi avant moi. Ensuite, nous avons eu notre premier enfant et nous nous sommes mariés.



Peu de temps après notre mariage, une de ses amies a eu un problème, elle avait besoin d’être hébergée. Notre maison étant grande, ma femme m’a demandé si sa copine pouvait dormir dans l’une des chambres. Elles semblaient très proches. Pour ne pas frustrer ma femme, j’ai accepté sa demande.



En effet, elles faisaient tout ensemble, mon épouse lui a même prêté de l’argent pour faire un commerce. Elle avait dit à mon épouse que si tout allait bien, elle allait déménager au bout de 3 mois.



Franchement, sa présence ne me dérangeait pas. Elle participait aux tâches ménagères.



Ma Femme Est Partie En Mission. C’est Là Que Tout A Basculé.



Quelques jours après le départ de ma femme; sa meilleure amie a commencé à porter des vêtements très sexy. Je la trouvais très attentionnée. Pour éviter tout quiproquo, je préférais garder mes distances. Bizarrement, elle faisait tout pour me parler.



Un soir, elle m’a dit qu’elle avait l’impression que je la fuyais. Elle m’a demandé si j’avais peur d’elle. J’ai répondu non. Ensuite, elle est venue regarder la télé avec moi. Je l’ai laissée toute seule au salon et je suis rentré dans ma chambre.



Elle m’a suivi dans la chambre et elle m’a demandé pourquoi je ne la regardais pas comme je regardais ma femme. Sous le choc, je voulais fermer la porte. Elle m’a embrassé et elle est partie. Ce simple baiser m’a perturbé. En plus, quand ma femme est revenue, elle a remarqué un changement en moi. Je lui ai dit que sa meilleure amie m’avait embrassé. Cette dernière a dit que je m’étais jeté sur elle. Ma femme a préféré me faire confiance et elle a renvoyé son amie de la maison. J’ai vraiment eu de la chance.



Qu’auriez-vous fait à ma place?