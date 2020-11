​Conseil des ministres de ce mercredi – Plusieurs DG et hauts fonctionnaires sur siège éjectable ! Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall a déjà pris des décisions selon les radars de dakarposte qui scrutent les couloirs de la Présidence de la République.

En effet, nos perspicaces fouineurs ont capté des infos selon lesquelles tous les DG qui étant proches des ministres et autres personnalités limogés par Macky sont sur siège éjectable. Les hommes d’Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba et Mimi Touré, qu’ils soient DG ou hauts fonctionnaires (douaniers, cadres des impôts et domaines, inspecteurs du trésor, limiers...) vont passer à la trappe avec les mesures individuelles qui seront prises à compter de ce Conseil des ministres de ce mercredi. La purge, qui sera de grande ampleur, aura lieu, selon les sources de dakarposte dès ce mercredi 25 novembre.

En somme, sauf revirement, une liste est déjà établie. Ceux qui sont sur le départ se connaissent déjà selon nos radars et la plupart ont déjà pris la route de la campagne pour aller voir leurs marabouts et autres "boukhabas" qui pourraient les aider à conjurer le sort.

Dieu est grand mais Macky n’est pas petit "dé" !





