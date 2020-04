​Double production annuelle de riz sur la vallée – Harouna Dia est passé par là ! (VIDÉO) Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Avril 2020 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| Dans la région de Matam, l’idée de l’autosuffisance en riz est désormais une réalité. Là-bas, les agriculteurs qui ont choisi la culture du riz sont souriants car leurs productions ont plus que doublé. Et c’est avec une satisfaction non feinte qu’ils remercient un des bienfaiteurs qui ont rendu cette occurrence possible grâce son soutien financier et matériel . Surtout ceux du département de Kanel qui ont bénéficié de la générosité du donateur en question, Harouna Dia pour ne pas le nommer. Cet éminent membre de l’APR -qui ne réclame pourtant aucune responsabilité au sein du parti présidentiel- a toujours été connu pour sa générosité à l’endroit des Sénégalais de manière générale, des habitants de son Fouta natal en particulier. Il finance à tour de bras des villages entiers qu’il équipe en matériel agricole, en semences sélectionnées et en intrants.



Dans ce département de la région de Matam, les communes de Ballel, Ounaré et Orkodiéré sont particulièrement reconnaissantes de l’ami du président de la République , Harouna Moussa Dia, qui apporte une aide précieuse à la SAED, laquelle a aménagé les espaces de production et l’irrigation de l’eau en provenance du fleuve dont notre pays porte le nom. Au point qu’aujourd’hui, les populations de ces localités et des environs sont capables de produire le double de leurs récoltes traditionnelles.



Mamadou Ndiaye Dakarposte.com

Accueil Envoyer à un ami Partager