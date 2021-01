​La patronne de la Com' à l’Onas a rendu l’âme Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

Triste nouvelle à l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas). Madame Aminata Ngalane Faye a rendu l’âme hier. La dame était jusqu’à son retour à Son Seigneur la Directrice de la Communication de l’Onas. Une femme gentille, affable, joviale et très disponible. «Les Echos» présente ses condoléances sincères à sa famille et à tous ses collègues.





Source : Source : https://www.jotaay.net/​La-patronne-de-la-Comm-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager