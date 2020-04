​Le rappeur "Dof Ndèy" insulte copieusement le Pr Macky Sall, le ministre de l'Intérieur, Cissé Lo... et se fait arrêter par la SR

​Le rappeur

C’est fou ce que les rappeurs peuvent se donner des pseudonymes bizarres. Celui-ci se fait appeler "Dof Ndèy" (celui dont la mère est folle) et il n’est guère tendre contre certains responsables de l’Apr, le parti présidentiel.

Sur des fichiers audio balancés sur le net, il a abreuvé d’injures des personnalités comme celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif au Sénégal, le député Moustapha Cissé Lo, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et un certain Badara Kébé entre autres. C’est ce dernier qui, après avoir écouté les fichiers audio après qu’il ait été informé de leur contenu, a porté plainte auprès de la redoutée mais redoutable Section de recherches de la gendarmerie nationale.

Dakarposte a appris de bonnes sources que cueilli il y a quelques jours par les pandores, il a avoué lors de son interrogatoire qu’il avait garé une dent pointue contre les responsables de l’Apr qui, à l’en croire lui auraient fait des promesses mirobolantes au cours d’une campagne électorale qu’ils n’ont jamais tenues.

Toujours est-il qu’après son interpellation par les gendarmes, l’auteur de la plainte s’est pointé aux bureaux de la Section Recherches sise à Colobane. Mais, pris de pitié par ce jeune, il a fini par lui accorder son pardon avant de désister de sa plainte. Sauf que les enquêteurs ne l’entendaient pas de cette oreille. À preuve, ils l’ont aussitôt déféré au parquet.

Aux dernières nouvelles, Dof Ndey, Alassane Diallo à l’état civil, qui a de la veine, a été relâché par le maitre des poursuites (le procureur de la République), et il comparaîtra libre à son audience dont la date n’est pas encore fixée. Mais parions qu’après cet incident, il remuera sept fois la langue dans sa bouche avant de proférer des insanités contre des gens.



Dakarposte.com