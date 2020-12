​Macky rencontre les frustrés et les opposants à tout va - Après Kalifa Sall et Cissé Lo à qui le tour ? Moustapha Diakhaté ? Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Votre site préféré dakarposte avait annoncé en exclusivité le rapprochement entre Moustapha Cissé Lô et le Président Macky Sall qui devra se concrétiser par une rencontre entre les deux hommes. Cela s’est produit ce dimanche à la surprise générale de tous ceux qui n’avaient pas eu connaissance de l’information du site des exclusivités mais c’était prévisible au vu des tractations en coulisses que nos radars avaient détectées dont celle de madame Marième Faye Sall, la Première Dame.

“Mais après Moustapha Cissé Lo, le prochain “frère de parti” qui avait fait semblant de rejoindre le maquis de l’opposition et qui va revenir à la maison n’est autre que Moustapha Diakhaté”. C’est du moins l’information que nous tenons d’une source jusqu’ici fiable. À l’en croire, “cela se conclura sous peu”.

Quid du cas Khalifa Sall? Notre interlocuteur, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l’Etat, fait savoir: “Je ne suis pas certain que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall a aussi été reçu en catimini quoi que ça a été confirmé par un proche du pouvoir qui n’est toujours fiable. Si et seulement si Khaf, comme on le surnomme, a été reçu par Macky Sall cela démontre une fois de plus le génie politique du chef de l'Etat”.

En tous les cas, au début de son premier mandat, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif s’était promis de “ réduire l’opposition à sa plus simple expression ” et il est sur le point de réussir ce défi que beaucoup croyaient impossible de relever. Et, tel que les choses bougent rapidement, ce sont plusieurs pontes qui résistent (ou font semblant de résister) encore qui vont s’aligner derrière Macky Sall autour d’une large coalition favorable au gouvernement de Macky Sall. Une telle prouesse est digne de respect.





Source : Source : https://www.dakarposte.com/​Macky-rencontre-les-...

