​Martin Agnota Perreira décédé en Russie depuis lundi : les Sénégalais de Russie demandent l’assistance administrative le rapatrier son corps à Dakar

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 14:57 | | 1 commentaire(s)|

Décédé en Russie depuis lundi et présentement dans une morgue, Martin Agnota Perreira, les Sénégalais de Russie demandent l’assistance administrative et financière pour rapatrier le corps du défunt à Dakar où se trouve sa famille. Sidiki Kaba Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et aussi Sory Kaba, Directeur des Sénégalais de l'Extérieur.

