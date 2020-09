​OPA lancée par Veolia pour le rachat de Suez en France – Il n’y pas péril en la demeure pour Sen’Eau au Sénégal

Suez, qui contrôle la gestion de l’eau dans notre pays avec la société Sen Eau n’est pas prête de tomber entre les mains de son rival de toujours, Veolia. Cette société, qui avait participé à la compétition lors de l’appel d’offres pour gérer notre eau, avait fait une offre déraisonnable sur le prix de l’eau au mètre carré, proposant beaucoup plus que ses concurrents. Alors que Suez proposait de vendre aux consommateurs le mètre cube d’eau à 298,5 francs, Veolia proposait le même volume à 306 francs. Une différence de prix exorbitante pour le consommateur sénégalais dont le pouvoir d’achat est relativement faible.

Aussi, Sen’Eau, gérée par Suez est un bon cheval pour le Sénégal qui souhaite être en tête de course dans la gestion de l’eau et son offre à prix faible aux consommateurs.

En France, d’ailleurs, cette OPA (Offre publique d’achat) n’a que très peu de chance d’aboutir car les travailleurs de Suez s’y opposent vigoureusement, craignant des pertes d’emploi. Les syndicalistes sont en train de ruer dans les brancards afin de faire échouer l’opération et, l’Etat et les hommes d’affaires français ne semblent pas très enthousiastes pour cette OPA.

Au Sénégal, rien à craindre car l’Etat, qui détient une majorité dans la capital de Sen’Eau est satisfait des prestations de Suez. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter pour les travailleurs de Sen’Eau et les consommateurs.

