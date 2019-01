​Présidentielle février 2019 – Wade sera la vrai faiseur de roi !

Même loin de ses bases et pas personnellement concerné par l’élection présidentielle, maître Abdoulaye continue à être quelque part le maître du jeu politique de notre pays. Car il est aujourd’hui sur une position qui lui permet de faire pencher la balance du côté de son choix et, le cas échéant ce sera très probablement au détriment du candidat Macky Sall.



L’ancien président de la République ne pardonnera jamais à son successeur d’avoir jeté son fils en prison, d’avoir écarté ce dernier de la course à la présidentielle et d’avoir tenté par la même occasion de «démanteler le Pds» comme l’avait planifié un certain Ousmane Tanor Dieng alors tout puissant ministre des Services et affaires présidentiels du président Abdou Diouf. Wade ne lui pardonne pas non plus l’épée de Damoclès qu’il a fait pendre sur la tête de ses anciens collaborateurs injustement voués aux gémonies alors qu’il était combattu de toutes parts, même de l’étranger et dont Macky lui-même faisait partie. Aussi, et comme il l’avait promis lorsqu’il refoulera le sol du Sénégal pour la première fois après sa défaite et le très spectaculaire accueil populaire dont il avait bénéficié il y a trois ans, Wade fera tout ce qui est en son pouvoir pour «renverser» son successeur et non moins candidat à sa propre succession.



De Versailles où il a établi ses quartiers, Wade a toujours su mener le jeu politique national à la baguette comme un chef d’orchestre et, même s’il n’a pu contraindre -en prenant possession de la rue- le président Macky Sall à accepter la candidature de Karim Wade, il compte lui faire payer cet affront par les urnes en donnant une forte consigne de vote à ses partisans le moment venu. Et si ces derniers le suivent, cela fera forcément très mal au candidat sortant car, malgré les défections et la transhumance, le Pds est resté une force politique très importante qui représente au moins 24% de l’électorat national. A supposer que seulement 20% d’entre les partisans de Wade votent pour l’un quelconque des candidats adversaires de Macky, il ne fait aucun doute qu’il sera impossible pour ce dernier de l’emporter dès le premier tour comme il le souhaite si ardemment. Et deuxième tour signifie pour Macky forte probabilité de perdre l’élection car il sera seul face à tous. Il n’a pas réussi à imposer son candidat mais c’est Wade qui décidera de qui affrontera Macky au second tour. Il est donc toujours et encore le maître du jeu car c’est lui le véritable faiseur de roi en l’état actuel de la situation politique.

