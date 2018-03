​Un expert en restauration cherche du travail dans un restaurant ou hôtel de la place Rédigé par leral.net le Lundi 26 Mars 2018 à 15:04 commentaire(s)|



Dakar Téléphone : 77 322 49 70 / 77 655 89 04 / 70 735 64 65

Email :

Né le 20/11/1986 à Dakar Célibataire Hôtellerie



Mon souhait : Devenir Maitre d’Hôtel



Etudes Et Diplômes :



1999 – 2000 : CEPE.

2004 – 2005 : BFEM

2006 – 2007 : Certificat de Présence Hôtel Méridien Président.

2006 – 2007 : Secouriste avec la Croix Rouge Sénégalaise.

2007 – 2008 : Formation en relais communautaire de santé.

2008 – 2009 : Formation en restauration à l’E.N.F.E.F.S.

2009 – 2010 : Formation en gestion d’entreprise.



Autres Formations :



Connaissances approfondies dans le domaine des ENTREES (Plats), Services, Barman et Pâtisserie. Connaissances approfondies dans le domaine des soins Infirmiers.



Expérience Professionnelle :



De Janvier à Mars 2008: Stage pratique en Poste de santé HLM Paris.

De Mai 2008 à Juin 2008 : Stage pratique en cabinet médical Khalil BAMTARE II.

2009 – 2010 : Contrat de travail à l’Hôtel Farid.

De Janvier 2010 à Juin 2010 : Contrat de travail à la boîte de nuit Ex Apollo.

De Août 2011 à Septembre 2011 : Stage pratique au Restaurant Paris / Dakar.

De Novembre 2011 à Octobre 2012 : Contrat de Travail Hôtel EMIRA (Mauritanie).

De Décembre 2012 à Novembre 2013 : Contrat de Travail Hôtel Trarza (Lac Rose).

2012 – 2013 : Stage pratique à l’Hôtel PULLMAN (Dakar).

2013 – 2014 : Contrat de Travail au Restaurant DADJE / Dakar



Domaines de Compétences :



Compétences en Hôtellerie et en soins Infirmiers. Connaissances en bureautique, Informatique et Internet.



Langues :



Français: Parlé couramment



Anglais : Parlé couramment



Italien : Parle couramment



