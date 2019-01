​Vidéo - Bargny étrenne son quai de pêche : Le Président Macky Sall réalise une doléance vielle de 50 ans

Le ministre de la Peche et de l’Economie maritime Monsieur Oumar Gueye a procédé ce samedi 26 janvier, à l’inauguration en grande pompe du quai de pêche de la ville de Bargny. Une infrastructure destinée à renforcer la place importante qu’occupe Bargny dans le secteur de la pêche. Après 50 années d’attente, le rêve des populations de la ville de Bargny de disposer d’un quai de pêche est devenu, depuis le samedi 26 janvier dernier, une réalité.



Le Gouvernement a initié d’autres actions contribuant au bien être des acteurs de la pêche. Il s’agit, entre autres, de la modernisation des infrastructures de pêche artisanale, avec la construction de quais de débarquement modernes dont ceux de Yoff, Ngaparou, Pointe Sarène, Potou déjà inaugurés, le quai de Soumbédioune terminé , le quai de Mboro en chantier, les travaux de ceux de Goudomp Tann à Joal, Ndangane Sambou, ont été lancés.





Dans une ambiance festive est colorée, les populations de Bargny avec leur maire Gaye Abou Ameth Seck ont réservé un accueil chaleureux au ministre de la Peche et de l’Economie maritime Monsieur Oumar Gueye et sa délégation.



On a noté la présence du Préfet du département de Rufisque, du Président du Conseil départemental de Rufisque Monsieur Souleymane Ndoye, du député maire de Bambylor Monsieur Ndiagne Diop, le maire Mamadou Moulaye Guèye de l’honorable député Adama Kadam, Le vieux Baye Daouda Guère ainsi que d’autres responsables responsables politiques du département.





En vue des quantités débarquées dans le département de Rufisque en 2018 qui sont de 34 570 tonnes pour une valeur commerciale estimée de 9 565 599 170 F CFA et du nombre de pêcheurs locaux s’activant dans les eaux sénégalaises et des pays limitrophes notamment en Gambie et en Guinée Bissau, le ministère de la pêche s’est engagé à moderniser le site de débarquement de Bargny en vue d’améliorer la qualité sanitaire des produits débarqués et commercialisés.



Ce quai, financé entièrement par l’Etat du Sénégal, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PROJET D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS DE PECHE MARITIME.



D’une valeur de 350 millions de FCFA ce quai de pêche compose d’un débarcadère, d’un parking lourd avec rampe d’accès, d’un bloc administratif avec salle polyvalente et d’un laboratoire de contrôle des produits halieutiques. Ainsi ce quai contribuera à assurer et faciliter la mise sur le marché des produits pêchés mais aussi leur distribution au niveau régional et national.



La réalisation de l’ouvrage conformément aux spécifications techniques prévues dans le contrat, permettra à coup sûr, de renforcer la qualité hygiénique et sanitaire des produits et d’améliorer les conditions de travail des acteurs et la rente des produits.



C’est pour cette raison que le ministre de la Peche a demandé aux bénéficiaires d’en faire un bon usage pour que cela se traduise par une nette amélioration de la qualité du produit et leur accès à des marchés exigeants mais plus rémunérateurs.

Ainsi les acteurs de la ville de Bargny ont remercié le Président Macky Sall d’avoir matérialiser leur vœu de plus de 50ans.



Sensible à la situation actuelle notamment la disparition de plusieurs pêcheurs en mer, le ministre invite les pêcheurs à respecter les normes de sécurité à savoir le port du gilet de sauvetage ainsi que le respect des instructions de la météo. Il a annoncé l’inauguration de l’usine de fabrication de pirogues en fibres de verre ce mardi 29 janvier 2019 par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.













