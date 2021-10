​Yewwi Askan Wi : Fsd/Bj conteste le Pv de la commission départementale d’investiture de Saint-Louis

Les bisbilles dans la coalition Yewwi Askan n'ont pas encore connu leur épilogue. Après la commission départementale de Dakar, c’est au tour de celle de Saint-Louis d’entrer dans la danse des contestations des procès-verbaux. Le parti de Cheikh Bamba Dièye dit avoir remarqué des irrégularités dans le procès-verbal de la commission départementale d’investiture de Saint-Louis le lundi 25 octobre, malgré les protestations. Selon le Fsd/Bj, elle a délibérément violé les règles de procédures édictées par ladite coalition. «Nos règles et procédures interdisent tout vote ou initiative similaire dans le choix des candidats. En cas de non consensus, comme ce fut le cas à Saint-Louis, le Pv devra juste le spécifier et laisser au Conseil de Médiation et d’arbitrage (Cma) le soin de trancher la question», précise Cheikh Bamba Dièye qui assimile toute autre action à des manœuvres politiciennes pour compenser un déficit criard de représentativité et de crédibilité. «Le Fsd/Bj, conscient de sa force et de la qualité de son candidat, s’en est tenu au respect strict de la procédure. D’ailleurs, la quasi-totalité des partis cités dans ce fameux Pv l’ont récusé dès qu’ils en ont été informés. Le Directoire national du Fsd-Bj a, dans la même veine, rejeté fermement ledit Pv et exigé son annulation. Ce qui a été fait», renseigne t-il avant de préciser que son parti reste à la disposition de la coalition Yewwi Askan Wi.

Source : https://www.jotaay.net/​Yewwi-Askan-Wi-Fsd-Bj-co...