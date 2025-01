🔴DIRECT| Sécurité et Transparence : Une Conférence sur le maintien de l’ordre et le droit à l’Information Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| La Direction générale de la Police nationale organise, dans le cadre des « Mercredis de la Police », une conférence sur le thème du maintien de l’ordre public et du droit à l’information. L’événement, prévu pour le mercredi 29 janvier 2025 à la Direction de la Formation, se tiendra sous la présidence effective du Directeur général de la Police nationale.



















