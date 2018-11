(05 Photos): Baye Mbaye et Makhpro, les enfants bénis de Kaolack Rédigé par leral.net le Mardi 27 Novembre 2018 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Entre Baye Mbaye et Makhpro, c’est une longue histoire à la « Tom et Jerry ». Malgré son jeune âge, le premier ne laisse aucun répit à son oncle, à travers leurs différentes aventures. Toujours à l’affût, Baye Mbaye n’est jamais loin pour déjouer les plans de Makhpro.







