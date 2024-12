1/2 Finale Women’s Basketball League Africa : Battue par Al Ahly (65-64) pour la deuxième fois dans ce tournoi, l'aventure s'arrête en demi-finale pour l'ASCVD

Une fois de plus, l'ASCVD n'a pas su répondre présent face à Al Ahly, qui lui inflige une deuxième défaite (65-64) dans cette édition de la Women’s Basketball League Africa.



Dans un Stadium Marius Ndiaye presque comble et survolté, l'ASCVD, menée par Founé Sissokho (20 points, meilleure marqueuse du match) et Kamite Élisabeth Dabou (13 points en première mi-temps), domine largement les débats lors du premier quart-temps, qu'elle conclut avec une avance de sept points (18-11).



Au deuxième quart-temps, l'ASCVD tente de creuser l'écart, mais l'équipe manque de réalisme dans la précipitation. Al Ahly profite des pertes de balle et des fautes adverses pour combler son retard. Les Égyptiennes prennent ainsi un léger avantage et rentrent au vestiaire avec un point d'avance (32-31).



En seconde mi-temps, l'ASCVD revient sur le parquet avec l'énergie du début de match. Grâce à une défense solide et un jeu collectif efficace, elle prend une avance de 11 points dans le troisième quart-temps (51-40).



Mais c’était sans compter sur la résilience d'Al Ahly. Dans un quatrième quart-temps électrique et riche en rebondissements, Dioma Kane, joueuse sénégalaise évoluant dans l’équipe égyptienne, se distingue avec 18 points (meilleure marqueuse de son équipe). Elle mène Al Ahly vers une victoire qui glace le public et terrasse l'ASCVD.



Pourtant, l’équipe locale avait les ressources pour s’imposer dans ce duel acharné. Mené de 5 points à quelque seconde la fin du match, l'ASCVD tente de revenir au score mais en vain. Des faits de jeu défavorables, combinés à de nombreuses pertes de balle (20 points concédés sur ces pertes) et un manque d’adresse (37 % de réussite aux tirs à deux points et 28,1 % aux tirs à trois points), ont fini par faire pencher la balance en faveur d’Al Ahly.



En comparaison, bien que réputée pour son adresse à trois points, l’équipe égyptienne affiche un faible pourcentage dans cet exercice (17,4 %, 4/23). Cependant, elle a su ajuster son système de jeu et s’appuyer sur son efficacité aux tirs à deux points (61,1 %, 22/36), ce qui a fait la différence.



Avec cette deuxième défaite consécutive face à Al Ahly dans la Women’s Basketball League Africa (65-64), l’ASCVD voit son parcours s’arrêter en demi-finale. De son côté, Al Ahly se qualifie pour la finale et attend désormais son adversaire, qui sera désigné à l’issue de la rencontre entre Ferroviario Maputo et APR Women BBC.