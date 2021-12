1 450 enfants afghans ont été évacués vers les États-Unis sans leurs parents. Certains sont encore dans les limbes

Une fillette de 8 ans sanglote tous les soirs après que sa tante l'ait mise au lit.

Un jeune de 17 ans se réveille serrant son oreiller et criant le nom de son petit frère.



Et des centaines d'enfants qui restent sous la garde du gouvernement américain continuent de poser des questions auxquelles personne ne sait comment répondre.

Ils font partie des quelque 1 450 enfants afghans qui ont été évacués vers les États-Unis sans leurs parents depuis août.



Des mois après leur arrivée, on ne sait pas quand, comment – ​​ou même si – certaines de leurs familles pourront se réunir.



Le grand nombre, rapporté pour la première fois par Reuters et mis à jour dans les chiffres récents que CNN a obtenus du Bureau de la réinstallation des réfugiés, révèle une réalité dévastatrice des évacuations et de leurs conséquences.

"C'est choquant... l'idée qu'il y ait plus de 1 000 enfants sans leur famille en ce moment, et qu'ils se sentent potentiellement seuls et effrayés", déclare le Dr Sabrina Perrino, une pédiatre afghane américaine en Californie qui espère devenir un parent d'accueil pour aider.



De nombreux enfants ont tenté de fuir l'Afghanistan avec leurs familles, mais ont été séparés dans le chaos, selon les défenseurs. Certains ont perdu contact avec leurs parents lors du bombardement de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul . Et certains de leurs parents n'ont pas survécu à l'attaque terroriste.