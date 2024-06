1 an après les affrontements à Ngor, des vies brisées… à jamais Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2024 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Les habitants du village lébou de Ngor se souviennent encore des confrontations qui ont eu lieu entre eux et la gendarmerie durant le mois de mai 2023 dernier. Le terrain de 6387 mètres carrés à l’entrée de Ngor était au cœur de la répression. La gendarmerie avait assiégé la commune pendant plusieurs jours, ce qui a accentué la colère des habitants. Après médiation de l’ancien président Macky Sall, le terrain est finalement partagé entre la commune et la gendarmerie.

Ces affrontements ont occasionnés la mort par balle d’une adolescente Adji Diallo et d’une cinquantaine de blessés. Une dizaine parmi ces derniers vivent maintenant avec des handicaps physiques et des blessures. Tous des jeunes qui ont vu leur vie chambouler depuis cet événement malheureux dans leur commune.



Malgré des interventions chirurgicales subies, certains de ces victimes ont perdu l’usage de la jambe ou du bras. Aujourd’hui ils ne peuvent plus exercer leurs activités professionnelles comme avant et espérer une assistance médicale complète de la part des nouvelles autorités.



Le village de Ngor réclame toujours justice pour cette parcelle de terrain qui a une connotation mythique pour la communauté lébou.



Dans ce reportage le grand Jaraaf de Ngor El Hadj Babou Samb, le président du mouvement Ngor Debout Mamadou Ndiaye et un des victimes Ibrahima Diop se sont exprimés…





