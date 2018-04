10 ans après, Liverpool de Sadio Mané va rejouer les demi-finales de la ligue des champions

Malgré un but concédé d'entrée, Liverpool a fini par éteindre Manchester City, s'imposant 2-1 grâce à Salah et Firmino. Les Reds sont en demi-finales de Ligue des champions, pour la première fois depuis dix ans.



Ils l'ont fait ! Impériaux au match aller (3-0), les Reds n'ont pas gâché leur superbe avance, et rejoignent avec la manière les demi-finales de la Ligue des champions, plus atteintes depuis 2008. Cueilli d'entrée par des Citizens offensifs à outrance (2), Liverpool n'a pas paniqué. Attendant patiemment son heure, pour finalement aller chercher une victoire de prestige dans l'antre de la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison, souligne nos confrères de Rmc.



Salah devant, et tous derrière, jusqu'à la délivrance, qui est venue, comme une évidence, des pieds du talisman égyptien. La tactique "ça passe ou ça casse de City" s'est heurtée à une décision arbitrale fatale, avec un deuxième but refusé juste avant la pause. Si Liverpool a plié, c'est bien City qui a rompu.



Sadio Mané et ses coéquipiers ont assurés l’essentiel.10 ans après, Liverpool va rejouer les demi-finales de la ligue des champions.











Thierno Malick Ndiaye, Leral.net