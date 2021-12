10 ans sans campagne de vaccination de poliomyélite: 17 nouveaux cas recensés, cette année En prélude à la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui se tient du 17 au 19 décembre, la direction de la Prévention a fait face à la presse. Le coordinateur du Programme élargi de vaccination (PEV) a informé que 17 cas de poliomyélite ont été recensés cette année. «Il n’existe pas de remède contre la poliomyélite mais, il y a des vaccins sûrs et efficaces », c’est ce qu’a déclaré le coordinateur du Programme élargi de vaccination (PEV), Dr. Ousseynou Badiane face à presse, en prélude à la campagne de vaccination contre cette pathologie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon Dr. Badiane, la poliomyélite peut toucher toutes les personnes de tout âge, mais principalement les enfants de moins de 5 ans. « 17 nouveaux cas ont été recensés cette année, de janvier à décembre, dans six régions, à savoir Fatick, Diourbel, Thiès, Matam, Kaolack et Dakar », renseigne-t-il, disant que la riposte doit être renforcée avec des actions concertées entre le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie, de même que la Guinée.



« En 2022, nous prévoyons une riposte commune pour interrompre le virus et le vaccin d’origine va être renforcé pour protéger les enfants. Certains enfants seront vaccinés deux fois, car ayant déjà reçu leur première dose, cela va renforcer leur immunité », dit-il. Il indique qu’il y a toujours de la résistance pour les campagnes de vaccination de ce genre.



« Les gens attaquent ces campagnes, c’est pourquoi nous avons pris les devants en sensibilisant la population sur l’importance de prévenir les maladies », fait-il savoir. A noter qu’après être resté 10 ans sans campagne de vaccination contre la poliomyélite, le Sénégal a enregistré en juin, 12 cas humains de ce virus. La campagne de cette cible 2 80 175 enfants ciblés en deux phases, la première du 17 au 19 décembre et la deuxième 4 au 14 février prochain.











Rewmi

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook