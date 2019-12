10 millions de dollars : la grosse fortune laissée par Mugabe

Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans, n'a pas laissé de testaments.

Les autorités zimbabwéennes ont été obligées de nommer cette semaine une personne en charge de la gestion de ses biens.

En Octobre dernier, Bona Chikowore, une des filles de Robert Mugabe a adressé une lettre à la justice de son pays pour répertorier la liste des biens laissés par son défunt père.

Parmi les biens cités, les 10 millions de dollars en espèce dans une banque locale, quatre maisons à Harare en plus de la maison dans son village natal, un verger et une ferme, selon le journal public.



Robert Mugabe possédait également 10 voitures.



Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe depuis l'indépendance de ce pays de l'Afrique australe en 1980, d'abord en tant que Premier ministre avant d'accéder à la magistrature suprême.

Il a été contraint de quitter le pouvoir en 2017 après plusieurs jours de manifestation dans le pays.

Sa seconde épouse, Grace Mugabe et ses quatre enfants devront hériter des biens de l'ex président, selon la loi zimbabwéenne.

BBC