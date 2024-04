100 mille FCfa offerts à chaque député: Guy Marius décline le «Sukëru koor» de l’Assemblée nationale et déballe

« L’Assemblée nationale du Sénégal m’a proposé de prendre 100 000 FCfa de ‘’Sukëru koor’’. J’ai refusé de les prendre. Je dénonçais ces pratiques longtemps avant que le peuple africain du Sénégal ne fasse de moi son représentant à l’Assemblée nationale du Sénégal », a exposé, hier, le député Guy Marius Sagna.



Selon "Bes Bi" qui donne l'information, l’activiste, habitué à des déballages de ce genre sur sa page Facebook, n’a pas manqué de fustiger une telle pratique assimilable à de la gabégie parlementaire. « Ce Sukëru koor distribué par l’Assemblée nationale, procède d’une logique d’accaparement, de ‘’paaco’’, de détournement, de parasitisme, de vampirisme des ressources des Sénégalais, au profit de personnes qui ne sont que des serviteurs, des représentants du peuple sénégalais », a-t-il dénoncé.



Et pour le leader du Frapp, l’Assemblée, « en plus de refuser son contrôle par la Commission de comptabilité et de contrôle de l’Assemblée nationale pendant les 12 mois, continue des pratiques d’un autre temps ».

Ndèye Fatou Kébé