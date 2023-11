100e sélection avec le Sénégal : Al-Nassr réserve une surprise pour le retour de Mané

Pour marquer l’occasion, l'ancien de Liverpool a été honoré d'un gâteau personnalisé, à son effigie. La cerise sur le gâteau ? Cristiano Ronaldo, avec plus du double des sélections nationales de son coéquipier (205 au compteur), lui a tendu le couteau pour découper le gâteau.



Dans une ambiance détendue, le capitaine du Portugal de 38 ans n'a pas manqué de taquiner le double Ballon d'Or africain lors de la séance photos, soulignant ainsi l’unité dans l’équipe dirigée par Luís Castro.



Arborant un large sourire, Mané s’est confié devant la caméra, exprimant sa joie et sa fierté d’atteindre la barre des 100 sélections.



‘’Honnêtement, je suis content, en même temps je suis fier d’atteindre la barre des 100 sélections. Et j’espère bien d’autres, et pourquoi pas gagner la prochaine Can ?’’, a lancé le Lion, démontrant sa détermination pour les défis futurs. Un moment de célébration et d'optimisme pour Mané au sein de son club, à l'occasion de ce passage qui marque un jalon significatif dans sa carrière sportive.