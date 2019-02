10e Jour de campagne du Délégué Régional de Dakar, Amadou BA

Election Présidentielle 2019

Dixième jour

Etape : Visite chez Doudou Hann, chef des délégués de quartier de Cambérène

Et au domicile du Khalife



Le délégué régional condamne la violence électorale



Le délégué régional de Benno Bokk Yakaar de Dakar, Amadou Ba compte appliquer à la lettre les directives du candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky SALL, qui lors du lancement de son directoire de campagne, avait invité les responsables de Bby aux visites de proximité pour être plus proche avec les populations.



C’est dans ce contexte que le délégué régional a effectué une visite de courtoisie chez Doudou Hann, chef des délégués de quartier de Cambérène. Sur place, le maire de la localité, Amadou Samb a souhaité la bienvenue à la délégation de Bby. Ensuite, il a rappelé les doléances pour Cambèrene avec le projet de construction d’une Maison de la femme et la réfection du stade. A la fin de son discours, le maire de Cambérène a promis la victoire au président de la république au premier tour au soir du 24 février.



Prenant la parole, le Délégué Régional a abordé le manque de moyens de la commune qu’il

compte aider par la création d’activités créatrices de revenus. Il dit au maire de faire son plan qu’il soumettra au président de la République pour sa réalisation.



Pour le terrain de sport, il en a parlé au ministre des Sports. De même, Amadou BA est aussi

revenu sur le cas du stade des Parcelles Assainies, qui était non fonctionnel depuis un certain

temps.



Dans le domaine religieux, il a promis d’appuyer les organisateurs des ziarras en mettant à leur disposition le logistique nécessaire, leur permettant d’accueillir les pèlerins dans d’excellentes conditions.



Sur le plan de la santé, il est revenu sur la Cmu et incite les populations à adhérer e

masse aux mutuelles de santé. Il promet que le Président Macky Sall appuiera plus les structures de santé.



Le délégué régional a été reçu par Ibou Seyni Thiaw, le fils du Khalife Baye Abdoulaye Thiaw. Le guide religieux a prêché pour le retour aux valeurs morales qui cimentent notre société.

Il a aussi déploré le fait que l’argent ait travesti les mœurs. Dans la foulée, un notable du quartier a pris la parole pour remercier Macky Sall d’avoir mis fin à l’épineux problème du canal de Cambérène qui indisposait la population.



A sa suite, le Délégué régional, Amadou Ba a promis de remonter toutes les doléances de la

localité au chef de l’Etat. « Ce qui nous motive, c’est de construire le pays», dit Amadou Ba et

promet que l’état fera plus pour Cambérène plus tard.



Dans la foulée, le délégué régional alla chez le domicile du Khalife où il a été reçu en privé par un fils du Khalife, Ndiaga Sarr Laye. Au sortir de leur entretien, le marabout a formulé des prières à l’endroit de la délégation.



Par ailleurs, le délégué régional de Dakar a condamné la monté de violence dans la campagne électorale: « nous dénonçons fermement ce qui s’est passé hier et je me réjouis que l’Etat ait décidé de prendre en charge la sécurité des candidats ». Selon lui, cette violence notée n’est pas digne de notre démocratie. Indexant l’opposition, il dit : « je pense que l’opposition sent qu’elle est en perte de vitesse et est en train de perdre la bataille électorale alors que celle-ci se gagne dans les urnes ».



Revenant sur le financement de la phase 2 du PSE, il affirme que 600 milliards FCFA ont été déjà mobilisés sur les engagements de financement estimés à un montant 7856 milliards de nos francs.



Le Sénégal est sur la bonne voie, ce qui reste c’est de travailler dans le calme, dans la sérénité, de permettre au Président de la République de gagner pour que les chantiers entamés et les projets prévus puissent se terminer dans les délais. Selon le délégué régional, la majorité présidentielle, n’a pas intérêt à perdre du temps.