11 920 cas positifs et 852 morts, lundi: l’Algérie parmi les pays africains les plus touchés par la pandémie avec l’Afrique du Sud et l’Egypte

Rédigé par DD le 23 Juin 2020 à 09:17

Avec un bilan total 11 920 cas positifs et 852 morts, ce lundi, l’Algérie est parmi les pays africains les plus touchés par la pandémie, avec l’Afrique du Sud et l’Egypte.