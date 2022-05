11 Bébés calcinés: devant les flammes, les six personnes de garde ont pris la fuite Suite à l'incendie tragique survenu au service néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le personnel médical de garde au moment du drame a été convoqué dans les locaux du commissariat urbain de Tivaouane puis entendu par les enquêteurs de la Dic.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi deux médecins en service à la pédiatrie, une infirmière, une sage-femme et deux aides-infirmières ont retracé respectivement le film de l'horreur.

Ces six femmes étaient, disent-elles, dans les locaux dudit service lors du début de l'incendie, selon Seneweb.



"Nous avons entendu une explosion, accompagnée d'une coupure d'électricité, dans la salle où nous étions avec les nouveau-nés" a déclaré le personnel médical de garde.



D'après des sources autorisées proches du parquet, l'une des femmes a confié aux enquêteurs de la Dic qu'elle a même lutté avec le feu sans succès.



" J'ai tenté d'éteindre le feu avec un extincteur , dans un premier temps. Mais les flammes ont pris le dessus sur moi. Et nous avons couru en criant au secours" retrace l'une des six personnes entendues.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook