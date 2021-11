1227 policiers, gendarmes, douaniers et auxiliaires de justice, formés

Le Sénégal s’est renforcé dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. En partenariat avec l’Union Européenne, 1227 policiers, gendarmes, douaniers et auxiliaires de justice sénégalais, ont été formés sur les questions de traite des personnes et le trafic de migrants.



Dans le but de faire le bilan, explique "L'As", le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome et l’ambassadrice de l’Union Européenne ont co-présidé, hier, le 2e Comité de pilotage de ce projet intitulé Partenariat Opérationnel Conjoint (POC), financé par l’Union Européenne, pour un montant de 9 millions d’euros et mis en œuvre par Civipol. Ce programme a ainsi permis de réaliser 47 actions de formation, 14 actions de mentorat auprès de la Division de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques assimilées (DNLT) et à l’aéroport de Dakar, 5 voyages d’étude pour les personnels de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) en Espagne et en France, 6 ateliers/séminaires dont un à caractère régional, entre autres.

