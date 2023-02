12è Journée Ligue 1 pro : Jaraaf-Guédiawaye et Pikine-Douanes, chaudes affiches pour la reprise Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

C'est parti pour la deuxième partie de la saison de Ligue 1, avec la 12ème journée du championnat qui démarre ce samedi, et qui s'annonce encore plus passionnante notamment suite au sacre de l'équipe nationale locale du Sénégal au Chan. Après plus d'un mois de trêve en raison de la 7ème édition de cette compétition destinée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, l'élite locale reprend ses droits, cet après-midi, sur toutes les pelouses du pays. Au menu, d'alléchantes affiches vont tenir en haleine les férus du football local à l'image des chocs du jour Jaraaf – Guédiawaye Fc et Teungueth Fc – Stade de Mbour. Les « Verts » de la Médina, après leur retentissante victoire à domicile face à Teungueth Fc (1-0) lors de la dernière journée marquant la trêve, voudront reprendre le championnat sur une belle note en disposant des « Jaune et bleu » de la banlieue ce samedi au stade Iba Mar Diop. Mais l'équipe de Gfc qui compte dans ses rangs les internationaux Mamadou Sané et Cheikh Ibra Diouf cherchera à se défaire du Jaraaf et conserver ses chances de reprendre la tête du classement. Pendant ce temps, dans l'autre match du jour, les Rufisquois accueilleront les Mbourois au stade Ngalandou Diouf avec la ferme intention de se refaire une santé après une partie de saison très timide. Ils devront toutefois se méfier d'un éventuel sursaut d'orgueil du Stade Mbour qui vient de se séparer de son entraîneur Cheikh Gueye. Dimanche, le spectacle se poursuivra avec l'entrée en matière de l'As Pikine qui a, elle aussi, un nouveau technicien sur son banc, en la personne de Mayoro Gueye. Face aux Gabelous de l'As Douanes, les « Banlieusards » qui pataugent dans le ventre mou du championnat voudront se relancer et recoller au peloton de tête. Papa Alioune NDIAYE Programme 12ème journée Samedi 11 février 2023 16h30 : Jaraaf – Guédiawaye Fc (stade Iba Mar Diop) 16h30 : Teungueth Fc – Stade de Mbour (stade Ngalandou Diouf) Dimanche 12 février 2023 16h30 : Diambars – Us Gorée (stade Fodé Wade) 16h30 : Casa Sports – Sonacos (stade Aline Sitoé Diatta) 16h30 : Linguère – Cneps (stade Mawade Wade) 16h30 : As Pikine – As Douanes (stade Alassane Djigo)



