134ème Édition du Pèlerinage Marial de Popenguine : L'abbé Augustin. S. M. Diouf, le président du comité, « satisfait » et « rassuré »...

Après deux ans d’absence du pèlerinage mariale de Popenguine, la communauté chrétienne prépare la célébration de cette année. Le comité national pour le pèlerinage de Popenguine a rencontré tous les services concernés pour la réussite de ce pèlerinage, en présence du ministre de l’intérieur, ce mardi 24 mai 2022.



À la sortie de ce CRD, le président du comité national pour le pèlerinage de Popenguine, s’est dit satisfait et rassuré pour un bon déroulement du pèlerinage.



Il a invité les fidèles à venir s'engager spirituellement et physiquement et affirme que vu le contexte, tout ne peut pas être morose.



Pour rappel, « l’amour familial, vocation et chemin de sainteté », est le thème choisi cette année, selon le président, l'éducation familiale est la base des choses.

