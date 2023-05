135e pèlerinage marial: Popenguine accueille déjà les nombreux marcheurs Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 23:51 | | 0 commentaire(s)|

La ville sainte de Popenguine est prise d'assaut, ce samedi, par les pèlerins qui arrivent des différents diocèses du Sénégal. Ils viennent comme chaque année déposer leurs vœux au pied de Notre Dame de Popenguine. En attendant l'arrivée des marcheurs dimanche aux environs de 16h, Popenguine a presque fait son plein. Il devient de plus en plus difficile de se frayer un passage dans les différents endroits de la ville où de nouveaux commerces sont installés depuis vendredi. La 135éme édition du pèlerinage marial de Popenguine sera rythmée, comme les autres éditions par des célébrations eucharistiques, des adorations de la sainte croix, des confessions, des dévotions personnelles entre autres. Eugène KALY, envoyé spécial Et Assane SOW (Photos)



Source : Source : https://lesoleil.sn/135e-pelerinage-marial-popengu...

