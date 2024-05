136e édition du pèlerinage mariale de Popenguine : Auchan Retail Sénégal octroie des kits alimentaires à la communauté chrétienne

Dans le cadre de sa politique RSE, Auchan Retail Sénégal a remis ce jeudi 16 mai 2024, un important don de kits alimentaires à la communauté chrétienne. Ceci pour accompagner les organisateurs ainsi que les fidèles à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage mariale de Popenguine. Selon le Chargé de mission RSE d'Auchan Retail Sénégal, Alioune Badara Daff Auchan s'engage à venir en appoint aux familles religieuses, aux paroisses et aux églises. "C'est la raison pour laquelle, nous sommes revenus faire ce don en riz, lait, du jus, de l'huile pour la réussite de cet événement", a-t-il fait savoir.





Pour sa part, Abbé Père Paul Mandika directeur adjoint du Centre des Œuvres de Dakar estime que ceci constitue une fierté de voir une grande firme comme Auchan accepter d'accompagner des activités de pèlerinage et d'autres activités religieuses. "Votre geste de ce jour est grandement accueilli à bras ouverts dans ces lieux. Nous sommes en train de nous préparer à accueillir plus de 200 mille fidèles qui ne viennent pas seulement du Sénégal, mais pratiquement de la sous-région. Et quand on accueille du monde, il y a des moyens à déployer qui nécessitent de l'aide", dit-il avant de formuler des prières à l'endroit d'Auchan afin que sa firme s'agrandisse de plus en plus dans le pays.

