139e appel des Layènes : Seydina Issa Thiaw Laye met en garde les fossoyeurs de la paix Le fils du Khalife général des Layènes, Serigne Seydina Issa Thiaw Laye a prêché pour une cohésion sociale, basée sur un retour aux valeurs civiques et citoyennes, basées sur les fondements de la famille. Il a mis en garde les fossoyeurs de la paix et de la division, ce vendredi, à Cambérène, au premier jour du 139e appel de Seydina Limamoulaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Reprenant presque l’appel du Président Macky Sall au retour aux valeurs républicaines et citoyennes, Serigne Seydina Issa Laye Thiaw a souligné que « la société marche sur des contradictions. D’où la nécessité selon lui de cultiver la cohésion sociale, gage de paix sociale ». Un appel d’autant plus pertinent, selon lui que « la société sénégalaise actuelle est marquée par de nombreux méfaits, citant entre autres, les agressions multiples, les sacrifices humains, l’émigration clandestine ».



Pour le fils du Khalife général des Layènes, « la diversité qui est le fondement de la société doit déboucher sur une complémentarité, donc une cohésion sociale et non la division ». Serigne Issa Thiaw Laye a mis en garde les acteurs de la division entre les religions et les foyers religieux. Il a fustigé les considérations entre les minorités et majorités, de même que ceux qui cultivent les inégalités.



Appelant le peuple sénégalais à avoir une conscience citoyenne, il a remercié le Président Macky Sall « pour tout ce qu’il a fait pour Yoff et Cambérène et l’estime qu’il a pour le Khalife Serigne Ablaye Thiaw Laye ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos