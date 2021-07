14 Juillet 2021 : "Gagner l'avenir" Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



En effet ces derniers mois d’attente nous ont paru très long après l’annonce du second confinement en Novembre. Des espoirs déchus, des reprises et objectifs sportif bafoués, des événement culturels annulé, sans parle...





Source : Après plus d’un an de confinement alternée de doute, de lassitude, de fatigue de ne plus pouvoir sortir librement, le 14 Juillet se présentera à nous très prochainement comme justement la première occasion depuis très longtemps d’officialiser notre liberté retrouvée.Source : https://www.podcastjournal.net/14-Juillet 2021-Ga...

Accueil Envoyer à un ami Partager