14 morts dans un accident au Fouta : Les condoléances du président Macky Sall Le réveil a été douloureux pour les «Foutankés». Quatorze personnes ont perdu la vie dans une collision de véhicules.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a tenu à exprimer sa douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la Rn2 à Podor, nous dit "L'As".





Le chef de l’Etat présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos