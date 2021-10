1446 bâtiments menaçant ruine répertoriés au Sénégal

Ces chiffres ont été rendus publics le jeudi 21 octobre, lors de la cérémonie de restitution du rapport final sur la problématique des effondrements de bâtiments présidée par Abdou­laye Sow, ministre de l’Urba­nisme, du logement et de l’hygiène publique. Sur le total des 1446 édifices à ris­que recensés sur l’étendue du territoire national, la moitié, soit […]

Ces chiffres ont été rendus publics le jeudi 21 octobre, lors de la cérémonie de restitution du rapport final sur la problématique des effondrements de bâtiments présidée par Abdou­laye Sow, ministre de l’Urba­nisme, du logement et de l’hygiène publique.

Sur le total des 1446 édifices à ris­que recensés sur l’étendue du territoire national, la moitié, soit 627, se trouve à Dakar.

Face à la recrudescence des effondrements de bâtiments, le chef de l’Etat a donné des directives, lors du Conseil des ministres du 3 février 2021, sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des matériaux et des systèmes de construction.

« Les incendies sur les bâtiments fragilisent les structures et les erreurs dans les procédures de construction, le poids excessif de matériaux de construction stockés sur les dalles en cours de travaux (sable, ciment, parpaing, etc.), les surcharges dues à une accumulation d’eau de pluie en terrasse» constituent les autres causes qui exposent les bâtiments à un risque d’effondrement », indique le rapport final de la commission technique sur la problématique des effondrements des bâtiments au Sénégal.

