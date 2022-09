14e Législature : Dr. Amadou Mame Diop de Benno Bokk Yakaar, devient le président de l’Assemblée nationale Docteur en pharmacie de son état, né le 18 juillet 1965 à Richard-Toll, la ville industrielle du nord du Sénégal, Amadou Mame Diop vient d’être porté à la présidence de l’Assemblée nationale, à l’issue d’une élection boycottée par les députés de l’opposition. Sur 84 votants, le député-maire de Richard-Toll a récolté 83, donc apparemment le nombre de députés de Benno et une abstention.



Le scrutin, il le faut dire a été effectué sous haute surveillance de la Gendarmerie, après que des députés proches de l’opposition se sont catégoriquement opposés au vote avec les bulletins utilisés. Ainsi, M. Diop devient le 12e président dans l’histoire parlementaire du Sénégal.



Son parcours politique a débuté en 2008 avec l’Alliance pour la République (APR). Il pourrait donc être considéré comme un militant de la première heure.



C’est en juillet 2012 qu’il a été élu député sur la liste départementale de Dagana de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et avait mené son mandat dans le cadre du groupe parlementaire BBY. En sus de cela, Amadou Mame Diop peut se prévaloir d’un mandat local parce qu’il a été élu en Juin 2014, maire de la commune de Richard-Toll, lors des élections municipales et départementales.



D’ailleurs, le candidat de Benno, Dr. Amadou Mame Diop a rempilé à ce poste électif lors des dernières joutes locales. Selon certains observateurs, au niveau de Richard-Toll, le maire réélu avait alerté ses concitoyens en leur disant que la CSS veut la mairie pour dilapider les terres de Richard-Toll.



Ce message a été fort entendu, car les populations qui ont voté pour le maire candidat à sa propre succession, Amadou Mame Diop, qui a obtenu 6 564 voix sur 17 824 valablement exprimés pour un nombre d’inscrits de 31 031. Son principal challenger Ousmane Lom, qui est cadre de la CSS, n’a obtenu que 4 046 voix.



Ainsi la ville sucrière à encore confié ses rênes à M. Diop, qui est le directeur de la SAPCO et, qui juste après son élection, a fait une sortie pour exprimer son engagement à servir les populations et non les « pourfendeurs des terres », tout en étalant les perspectives de son mandat.



Le nouveau président de l’Assemblée nationale a eu son Baccalauréat, série D en 1985, avant de décrocher un Doctorat en Pharmacie à l’UCAD et un DESS en Répartition Pharmacie et Gestion.



Suffisant pour qu’il se lance dans le monde professionnel. Pharmacien d’officine, Amadou Mame Diop porte sur les fonts baptismaux la Pharmacie Escale à Richard-Toll.



Nommé Directeur général de la Société d’aménagement des zones côtières du Sénégal (SAPCO) le 7 Avril 2021 et Membre du Comité Interparlementaire de l’UEMOA, Amadou Mame Diop franchit un nouveau palier avec son élection comme président de l’Assemblée nationale durant la première année de la 14e législature. Du coup, il devient le dauphin constitutionnel.

