15 AVRIL 1974/COUP D'ÉTAT MILITAIRE AU NIGER : LE PRÉSIDENT HAMANI DIORI EST RENVERSÉ, SA FEMME, AÏSSA AMADOU, EST ASSASSINÉE DEVANT SES YEUX

En ce jour du 15 avril 1974 à Niamey au Niger, un coup d'État orchestré par le commandant en chef de l'armée nigérienne, Seyni Kountché, renverse le président Hamani Diori, en poste depuis l'indépendance du pays en 1960. Le système de parti unique, la mauvaise gestion de la sècheresse, la corruption et la signature, le 22 mars 1974, d'une entente de défense mutuelle entre le Niger et la Libye, servent de justification à un coup d'État qui renverse le président Hamani Diori.



Dans la nuit du 14 au 15 avril 1974, un coup d'État éclate contre le président Diori, mené par le lieutenant-colonel Seyni Kountché. Des soldats dirigés par le lieutenant Gabriel Cyrille s'introduisent dans le palais présidentiel de Niamey, s'emparent de Diori et assassinent son épouse Aïssa Amadu. Renversé, le professeur Hamani Diori sera emprisonné et sera libéré en 1987 par le successeur de Kountché, Ali Saïbou, peu après son accession au pouvoir, Diori quitte son pays pour le Maroc, où il meurt le 23 avril 1989 à Rabat.

ISAAC AMADU