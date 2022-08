15 Août à Mbour/Saly: La pluie "mouille" et chasse les fêtards, l'insalubrité plus visible Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 06:59 | | 0 commentaire(s)| La Fête de l’Assomption à Mbour n’a pas répondu au rendez-vous cette année. L’ambiance des années passées a été entravée par la pluie tombée dans la capitale de la Petite Côte empêchant du coup les jeunes à fréquenter les plages. Cependant les commerçants eux se frottent les mains. Les abonnés de la plage de leur côté réclament un réaménagement et le renforcement de la sécurité au niveau des lieux de baignade.



