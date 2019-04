15 Buts Immortels dans l'Histoire de la Ligue des Champions Dans l’histoire de la Ligue des Champions, il ne manque pas de buts et encore moins de réalisations spectaculaires dont certains se souviennent encore. A déguster sans modération.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 18:51

Le secrétaire général de l’Intersyndicale des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale, Mahmouth Niang a exposé la volonté des travailleurs de traduire cette institution devant l’Ofnac. Ils dénoncent une mauvaise gestion. « L’ancien directeur, Amadou Yéri Diop avait laissé un avoir de 52 milliards de FCfa pour la Caisse de sécurité sociale. Mais, cet argent a été utilisé dans de mauvais investissements », a regretté le secrétaire général de l’Intersyndicale des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale, Mahmouth Niang.



Ainsi, il signale qu’il y avait un programme de 270 logements confié à un promoteur qui a réalisé des maisons de très mauvaise qualité. Mais, s’indigne-t-il, ces logements lui ont été revendus par la direction.



D’après Mahmouth Niang, il y a également un projet informatique évalué au départ à 6 milliards, dont on nous dit qu’il va coûter maintenant, 15 milliards de francs. Parlant à la Rfm, il prévient que le conseil d’administration de la Caisse de sécurité sociale n’a pas été renouvelé depuis 6 ans.











