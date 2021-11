15 plaintes déposées au Cnra contre Iran Ndao : Babacar Diagne met en garde l’animateur Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), Babacar Diagne, a révélé vendredi avoir reçu une quinzaine de plaintes contre l’animateur Iran Ndao, qui aurait tenu des propos à l’encontre du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

« Effectivement, j’ai reçu ces plaintes. Ce matin, j’ai reçu 15 demandes sur mon bureau au Cnra à Dakar. J’ai saisi immédiatement Bougane [Guèye] qui est en tournée à Bakel. Il m’a assuré qu’il ne sera pas du tout question pour lui d’assumer les prises de position d’Iran et qu’il n’essaiera pas de le couvrir », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.



M. Diagne ajoute : « Il n’est pas question pour nous, au Cnra, qu’on accepte qu’un Khalife général quel qu’il soit, soit attaqué par un citoyen sénégalais. Il y va de la cohésion et de la paix sociale dans notre pays. Nous n’accepterons pas ».



Le président du Cnra dit penser que Bougane Gueye Dany prendra les mesures qu’il faut pour, dit-il, « mettre un terme aux agissements de Iran Ndao, le mettre dans le droit chemin ou le suspendre carrément de son antenne. Il n’est pas question que ce soit accepté. Je m’attends à ce qu’il fasse une déclaration d’un moment à un autre ».

Babacar Diagne de menacer que « si rien n’est fait, une décision sera prise rapidement par le collège du Cnra ».



