150 millions de la Der : Zahra Iyane Thiam sert une sommation à Pape Amadou Sarr Zahra Iyanne Thiam ne s’est pas contentée d’un simple démenti. La ministre de la Microfinance et de l'Économie solidaire a, en effet, servi une sommation interpellative au Directeur général de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der), Papa Amadou Sarr. Ce dernier avait déclaré lui avoir accordé un financement pour son Gie "And Jeego" à hauteur de 150 millions FCFA.

L'As renseigne, en effet, qu’un huissier de justice s'est rendu dans les locaux de la Der pour y déposer la sommation. Toutefois, poursuit le journal, Papa Amadou Sarr n'était pas sur place, car il était à Washington, aux États-Unis, dans le cadre des Assemblées générales du Fmi et de la Banque mondiale.

L’huissier est donc retourné avec la lettre en attendant son retour, précise le journal.

Une affaire qui n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets, puisque le journal confirme que le financement a été bien effectué au nom de Zahra Iyane Thiam alors ministre conseiller à la Présidence. Mais les femmes de la plateforme "And Jeggo" soutiennent n’avoir pas reçu cet argent.



