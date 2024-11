15e législature : « Politiquement, Amadou Bâ doit garder son mandat de député » (Ousmane Diop, mouvement « Awa » Thiès).  

Le plénipotentiaire et coordinateur de la liste de Jamm Ak Njariñe à Thiès Nord, Ousmane Diop, a fait face à la presse cet après-midi à Thiès, en prélude à l'installation prochaine des députés de la 15e législature. Une occasion pour lui d'inviter Amadou Bâ à ne pas renoncer à son siège. " Politiquement, Amadou Bâ doit garder son mandat de député. S'il conserve son mandat de député, il aura la légitimité de parler librement aux Sénégalais. Cela va de son avenir politique, mais également de la survie des autres entités politiques (au sein de Jamm Ak Njariñe), de même que notre futur parti (Nouvelle Responsabilité). Il a été honoré par les Sénégalais, alors il ne doit pas les déshonorer en abandonnant ce siège", a déclaré le président du mouvement Awa.



Revenant sur les dernières législatives, Ousmane Diop a salué les efforts de la coordination de Thiès Nord qui a permis à cette entité de s'adjuger la première place en terme de résultats dans la ville de Thiès, par rapport aux autres coordinations de ladite coalition dans la même ville. M. Diop n'a pas manqué aussi de saluer les résultats dans le département de Thiès tout en décernant son satisfecit à Mbaye Dione (maire de Ngoundiane), entre autres leaders basés à Pout et dans les autres communes du département.



Ousmane Diop est également revenu sur le fait que Amadou Bâ n'ait pas pris la peine lors de sa campagne de faire l'étape de Thiès-Ville. « C'est une erreur politique qu'il va falloir rectifier dans le futur », a-t-il lancé. « On ne peut pas ouvrir sa campagne à Guédiawaye, la fermer à Pikine et zapper la ville de Thiès qui a un électorat assez significatif devançant en terme de voix ces deux villes précitées », a-t-il ajouté.



M. Diop a lancé des piques aux détracteurs de Jamm ak Njariñe qui ont tout fait, dit-il, pour saboter leur campagne à Thiès et les initiatives de Amadou Bâ. En somme, Ousmane Diop a tenu à féliciter le parti PASTEF qui est sorti victorieux lors des législatives avant d’insister sur la reconnaissance d’Amadou Bâ comme chef de l’opposition. "Cette prochaine législature doit reconnaître Amadou Bâ comme chef de l’opposition. Le Pastef ne doit pas ramer à contre-courant. La reconnaissance comme elle est valable avec le PR Diomaye et le PM Ousmane Sonko, elle est aussi valable pour Amadou Bâ comme chef de l’opposition. Nous n'accepterons aucune manœuvre en déphasage avec le choix des Sénégalais.

Source : https://www.dakaractu.com/15e-legislature-Politiqu...