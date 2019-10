16 octobre 1986, Wole Soyinka Première personnalité noire à recevoir le prix Nobel de Littérature En 1986, le Nigérian Wole Soyinka a reçu le prix Nobel de Littérature, il devient le premier lauréat africain et la première personnalité noire à recevoir ce prix. De nationalité nigériane, Wole Soyinka est un dramaturge, essayiste, poète et militant politique nigérian.

Soyinka est le premier auteur africain et premier auteur noir, lauréat du prix Nobel de Littérature, qu'il obtient en 1986. Après des études aux universités d'Ibadan et de Leeds, Soyinka travaille au Royal Court Théâtre de Londres.



D'après Wikipédia, il est le fondateur de plusieurs troupes théâtrales au Nigéria dont «1960, Masks drama troupe » et occupe de nombreux postes universitaires à Ibadan et Lagos.



En 1952, Soyinka crée l'association « The Pyrate » à l'université d'Ibadan, afin de combattre la mentalité coloniale. En 1962, il oppose au célèbre concept de négritude, fondé par Léopold Sédar Senghor, le concept de tigritude à propos duquel il dira " qu'un tigre ne proclame pas sa tigritude".

