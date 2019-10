16 octobre 2004: Lionel Messi dispute son premier match au FC Barcelone C'est le 16 octobre 2004 que Lionel Messi, alors âgé de 17 ans, a intégré les rangs de l'équipe A du lBarcelone, à l’occasion d’un derby Espanyol-Barça. Lionel Messi, depuis, a réalisé beaucoup d'exploits avec le ballon rond. Même s'il est des meilleurs de sa génération, il a aussi eu le plaisir de dresser, dans une interview à domicile, son top 5.

Lionel Messi, de son nom complet Lionel Andrés Messi Cuccitini, parfois surnommé Leo Messi, est né le 24 juin 1987 à Rosario. Cet Argentin évolue au poste d'attaquant au FC Barcelone.



cela fait exactement 15 ans que Lionel Messi a fait ses débuts officiels avec le Football Club de Barcelone. C’est lui, dès la 9e minute, qui a ouvert le score et marqué le seul but du derby. Alors ce 16 octobre 2004, à la 82e minute de jeu de cet Espanyol-Barça, Deco peut quitter le terrain avec le sentiment du travail accompli. Escorté par quelques sifflets du stade olympique Lluis-Companys, le Portugais se dirige tranquillement vers le banc de touche Blaugrana



Vu comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'a pas manqué d'établir une liste sur laquelle, il a énuméré son top 5 à lui, c'était lors d'un entretien accordé à la radio argentine Club Octobre FM.



Messi, a d’abord réglé ses comptes avec ses détracteurs, très nombreux dans son pays, selon la source, pour ensuite révéler son Top 5 des meilleurs joueurs du monde actuellement :

"Je mets Luis (Suarez), Sergio (Agüero), Neymar, Eden Hazard et Kylian Mbappé", a affirmé le numéro 10 catalan, Lionel Messi.



