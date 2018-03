16 photos : Marième Faye Sall et Emine Erdoğan au chevet des femmes et des enfants de Pikine Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Mars 2018 à 09:15 | | 0 commentaire(s)| Marième Faye Sall et Emine Erdoğan l’épouse du président de la République de Turquie, visite l’Institut de pédiatrie sociale du Centre de santé pour les femmes et les enfants de la Division Pikine, construit par l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), à Dakar.





