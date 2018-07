160 costumes et 200 paires de chaussures : Découvrez l’homme le plus élégant et le plus intelligent d’Afrique

M. James Maina Mwangi qui vit en Nairobi, au Kenya, se décrit comme »l’homme le plus élégant et le plus intelligent d’Afrique » en raison de son style vestimentaire.



Dans une interview accordée à BBC Afrique, il révèle qu’il a environ 160 costumes, plus de 300 chapeaux et plus de 200 paires de chaussures parmi beaucoup d’autres. Chaque fois qu’il sort, il met des tenues assorties.



Selon lui, s’il porte un costume vert, il doit le combiner avec « des chaussures vertes, une chemise verte, un bonnet vert, un mouchoir vert, des sous-vêtements verts, un stylo vert, et une couverture verte de mon téléphone ».



Il a ensuite expliqué que lorsqu’il est arrivé en Nairobi, il portait une chemise et que les gens se moquaient de lui parce que son père était très pauvre. Alors il a demandé à Dieu de le bénir avec quelque chose de différent des autres… « le goût, le choix et la sagesse ».